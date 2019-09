Rachel Geldhof viert 101ste verjaardag op Doornzele Dries Joeri Seymortier

08 september 2019

16u49 0 Evergem Rachel Geldhof uit de Doornzele Dries in Doornzele bij Evergem heeft haar 101ste verjaardag gevierd.

Rachel kreeg een zoon en een dochter, samen met haar echtgenoot Achiel Droesbeke. Ze bouwden samen ook een succesvol bedrijf uit in bosgrond. Rachel is ook de bedenker van de naam van het lokaal ontmoetingscentrum Ter Gulden Celle in Doornzele. “Rachel kent de geschiedenis van de streek als geen ander, aangezien ze altijd in Doornzele gewoond heeft”, zegt schepen Jonas De Wispelaere. “Rachel is ook de meter van gewezen waarnemend burgemeester Patricia De Waele.”