R4 gaat in tunnel onder kruispunt Brico: donderdagavond infomarkt over grootschalige werken Werken gepland aan drukste kruispunt van het Meetjesland Joeri Seymortier

11 september 2019

11u53 0 Evergem De voorbereiding voor de omvorming van het kruispunt Brico in Evergem loopt volop. Morgen, donderdag 12 september, kunnen burgers naar een informatievergadering waar de plannen uit de doeken gedaan worden. De R4 zal er binnen enkele jaren in een lang uitgerekte tunnel onder het drukke kruispunt lopen.

Het kruispunt Brico in Evergem wordt officieel het ‘knooppunt Wondelgem’ genoemd. Het is een van de drukste kruispunten uit het Meetjesland en de rand rond Gent. Meer dan ooit staat de Evergemnaar daar in de file voor de verkeerslichten. Binnen enkele jaren starten de herinrichtingswerken, en die worden nu volop voorbereid.

“De R4 wordt binnenkort heraangelegd ter hoogte van het kruispunt van de Evergemsesteenweg met de Zeeschipstraat”, zegt Brigitte Borgmans van het Vlaams Departement Omgeving. “Bedoeling is om de doorstroming van het verkeer te verbeteren en de verkeersveiligheid te verhogen. Er worden verschillende ingrepen gepland. Hoofdbrok van het werk is de intunneling van de R4 van voor het kruispunt met de Evergemsesteenweg tot voorbij het kruispunt met de N456. Het verkeer dat op de R4 rijdt, zal dus gewoon conflictvrij onder het drukke kruispunt kunnen rijden. Er komt ook een ongelijkvloers aansluitingscomplex onder de vorm van een ‘lampconstructie’. Dat komt ten noordoosten van het huidige kruispunt, en takt aan één zijde van de N456 aan. Het is daarom noodzakelijk om goederenspoorlijn L216 ongeveer 125 meter op te schuiven naar het noordoosten.”

Fietssnelweg

Er komt ook een vrijliggende fietssnelweg aan de noordzijde van de R4. De herinrichting heeft ook gevolgen voor de ontsluiting van een aantal lokale wegen waaronder de Kiekenbosstraat, Viaductstraat, Houtjen, Stenenkruis. Ook daarvoor worden nieuwe routes uitgezocht. “Het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan zal nu eerst een aantal bestemmingen in het gebied wijzigen zodat het project uitvoerbaar wordt”, zegt Borgmans. “Dat plan legt vast welke activiteiten er mogen plaatsvinden en hoe het gebied kan worden ingericht. Dat is een belangrijke stap die genomen moet worden, vooraleer de werken kunnen starten.”

Infomarkt

Op donderdag 12 september kan iedereen zich informeren over de plannen aan de R4 Knoop Wondelgem. Doorlopend tussen 19 uur tot 21 uur kan je terecht in de polyvalente zaal De Zulle, Botestraat 98 in Wondelgem. Tot en met 27 september organiseert het Vlaams Departement Omgeving een openbaar onderzoek, en kunnen burgers er met al hun opmerkingen en klachten terecht.

Wachtebeke

Iets verderop, op de R4 in Wachtebeke, worden ook grote werken gepland. De R4 wordt daar heraangelegd in de zone tussen de E34 en ArcelorMittal. Ook daarvoor staat een infomoment gepland. Op maandag 16 september, doorlopend tussen 19 uur en 21 uur in Cultuurhuis Safarken, in de Dr. J. Persynplein 6 in Wachtebeke.