Qurtinz uit Evergem neemt deel van activiteiten Decora Zelzate over Joeri Seymortier

21 januari 2020

09u47 0 Evergem Het bedrijf Qurtinz uit Evergem heeft een deel van de activiteiten van Decora uit Zelzate overgenomen.

Decora zat langs de Rijkswachtlaan in Zelzate, en had tot voor enkele jaren ook een filiaal in Eeklo. Het bedrijf was twee generaties lang een gevestigde waarde op het gebied van binnenhuisinrichting. Zaakvoerder Anton Zenner besloot om een nieuwe uitdaging aan te gaan, waardoor begin dit jaar de activiteiten stopgezet werden. Geert Raemaekers en Steven Haneca, zaakvoerders van Qurtinz uit Evergem, zagen een opportuniteit en nemen de afdeling van de raamdecoratie en binnenzonwering over. De afdelingen vloerbekleding, verf en behang worden niet overgenomen. “Wij werken nu al over heel Vlaanderen en in Brussel”, zegt Geert Raemaekers. “Onze focus ligt op correct geplaatste kwaliteitsproducten op maat, gekoppeld aan een goede service. Wanneer er dan een zaak met een gelijkaardige focus en een mooie reputatie de activiteiten stopzet, zijn wij geïnteresseerd om deze over te nemen. Zeker als, zoals bij Decora, de zaak dan nog eens vlakbij gelegen is. De klanten van Decora kunnen dus vanaf nu terecht bij het Qurtinz-team voor al hun vragen in verband met raamdecoratie.”

Geen klassieke winkel

Qurtinz heeft geen klassiek winkelconcept. “Wij komen gratis en vrijblijvend advies geven aan huis, wanneer dit voor de klant past”, zegt Steven Haneca. “Wij brengen alle stoffen, stalen en materialen mee. We kunnen zo samen met de klant in alle rust en in de juiste omgeving de gepaste kleuren selecteren en onmiddellijk werken met de correcte afmetingen. Een showroom aan huis.”

Om ideeën op te doen zijn er wel showrooms. Naast de uitvalsbasis in de Doornzeelsestraat in Evergem, heeft Qurtinz ook een locatie in Roeselare en zijn er plannen om een volgende vestiging te openen in de regio Antwerpen.

Info: www.qurtinz.be.