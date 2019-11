Postzegelclub Ertfila bestaat 50 jaar en brengt nieuw studieboek uit Joeri Seymortier

27 november 2019

15u11 1 Evergem Postzegelclub Ertfila uit Ertvelde bestaat vijftig jaar. Zondag 1 december wordt dat gevierd met een duik terug in de tijd.

Ertfila brengt naar aanleiding van de vijftigste verjaardag een boek van 164 pagina’s uit over de ‘Inventaris van de Blaster-loketstroken’. Het boek is van de hand van Jean-Pierre Claus en Lucien Van Hecke. Het kost 13 euro en gaat zondag in voorverkoop in ’t Schooltje, Pastorijstraat 1 in Ertvelde. “Daar vieren we zondag ook onze vijftigste verjaardag”, zegt erevoorzitter Lucien Van Hecke. “Iedereen kan van 9 tot 17 uur doorlopend langskomen, voor een postzegeltentoonstelling, een tentoonstelling van frankeermachines en de uitgifte van een Mijnzegel, tegen twee euro per stuk. Om 13.30 uur kan je ook vertrekken voor een begeleide wandeling ‘Door het Ertvelde-Centrum van vroeger en nu’.”

Zondag kan je tijdens het feest ook Stoepetaarten kopen. Tussen 16 en 17 uur wordt een receptie aangeboden voor de verjaardag.

Info: vanhecke.huys@pandora.be.