Politie flitst op 6 maanden meer dan 5.000 snelheidsduivels op gevoelige locaties Sam Ooghe

04 juli 2019

12u03 0 Evergem De politie van de zone Assenede-Evergem heeft met bemande flitscontroles op gevoelige locaties al meer dan 5.000 snelheidsduivels betrapt in 2019.

Dat meldt de persdienst van de zone. De politie voert met een bemande flitscamera controles uit op specifieke, gevoelige locaties in Assenede en Evergem. Die plekken worden pas opgenomen na analyse en een resem andere maatregelen. “Alvorens op een plaats over te gaan tot snelheidscontroles, wordt aandacht besteed aan sensibilisering en preventie", aldus de politie. “Hoe? Onder meer door het plaatsen van een verkeersteller met bijhorende analyse, het plaatsen van LED-borden die de snelheid aanduiden, het analyseren van verkeersongevallen, het communiceren via sociale media en pers, enzovoort. Ook afspraken met de wegbeheerder om de weg verkeersveiliger te maken zijn een onderdeel van deze aanpak.”

In totaal werden in de eerste zes maanden van 2019 24.461 voertuigen gecontroleerd op de gevoelige locaties. 5.402 daarvan werden geflitst en geverbaliseerd. Dat komt neer op 22 procent, of meer dan een chauffeur op vijf. Een indicatie dat er op de plekken wel degelijk te snel gereden wordt. “Maar de locaties waar controle wordt uitgevoerd worden regelmatig geëvalueerd”, klinkt het bij de politie. “Soms komen er dus controleplaatsen bij, soms vallen er weg.”