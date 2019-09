Politie en wandelclubs Evergem en Assenede organiseren zondag ‘warmste wandeltocht’ Joeri Seymortier

24 september 2019

09u37 6 Evergem De politie van Evergem-Assenede en drie wandelclubs organiseren op zondag 29 september de ‘warmste wandeltocht’, ten voordele van het Fonds Emilie Leus.

De ‘warmste wandeltocht’ is een initiatief van de politiezone Assenede-Evergem, samen met de drie officiële wandelclubs uit de politiezone: Al Kontent uit Evergem, De Trekvogels uit Boekhoute en De Kwartels uit Assenede. De wandeltocht start en eindigt aan Huis van Jef, Guldensporenlaan 32 in Ertvelde. Er zijn vier afstanden: 6, 12, 18 en 24 kilometer. Vooraf inschrijven is niet nodig. Deelnemen kost 2 euro, en is gratis voor wie jonger is dan 6 jaar. Starten kan zondag tussen 7 en 15 uur.

“De opbrengst gaat integraal naar Fonds Emilie Leus”, zegt Brenda Snoeck van de politie. “De inkomsten worden onderandere gebruikt om jonge verkeersslachtoffers met een blijvende beperking psychologische, sociale en financiële ondersteuning te bieden. Daarnaast organiseert en ondersteunt het Fonds ook preventieactiviteiten in verband met verkeersveiligheid op middelbare scholen.”