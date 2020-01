Politie Assenede-Evergem krijgt tot 2024 elk jaar 6,2 miljoen euro Joeri Seymortier

03 januari 2020

09u43 0 Evergem De politiezone Assenede-Evergem krijgt de komende vijf jaar telkens een vast bedrag van de twee gemeentebesturen: welgeteld 6,2 miljoen euro per jaar.

De gemeentebesturen van Evergem en Assenede moeten elk jaar een dotatie geven aan de politiezone. Voor het eerst wordt die dotatie vastgelegd voor de komende vijf jaar. Het korps van Assenede-Evergem ontvangt de komende vijf jaar jaarlijks 4,5 miljoen euro van Evergem en 1,7 miljoen van Assenede. Elk jaar moet dus gekookt worden met een vast bedrag van 6,2 miljoen euro.

“Vroeger schonk de gemeente jaarlijks een variabel bedrag”, zegt burgemeester Joeri De Maertelaere (N-VA) van Evergem. “Nu is er zowel voor Evergem als voor Assenede een vast bedrag per jaar vastgelegd. Door een vast bedrag te bepalen, kan de politiezone de kosten en investeringen beter plannen en spreiden over een periode van vijf jaar.”

Opslag

De politiezone krijgt meer dan vroeger. In 2019 was de dotatie nog respectievelijk 4.084.376 euro voor Evergem en 1.565.611 euro voor Assenede. “Politiezones halen hun inkomsten enerzijds federaal, anderzijds van de lokale besturen. Het geld wordt onder meer gebruikt voor personeelskosten, investeringen en werkingskosten”, klinkt het nog.