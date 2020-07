Poederbrief in brievenbus kamerlid en schepen Kathleen Depoorter (N-VA): “Laffe daad, met heel vies gevoel” Joeri Seymortier

08 juli 2020

15u46 14 Evergem Er is vandaag (woensdag) een poederbrief gevonden in de brievenbus van kamerlid en schepen Kathleen Depoorter (N-VA), thuis bij haar in Evergem.

De poederbrief werd woensdag uit de bus gehaald door Alain Bogaert, huisarts en de echtgenoot van Kathleen Depoorter. De politica zat voor haar politiek werk in Brussel, maar kwam meteen naar huis. “De politie en brandweer werden verwittigd, en zullen nu de nodige onderzoeken doen”, zegt Kathleen Depoorter in een eerste reactie.

“Dit is een laffe daad, of het nu echt gaat om een gevaarlijk poeder of om een slechte grap. De brief werd bij mij thuis in de bus gestoken, dus ik zie dat als een aanval op mijn gezin. Een zeer vies gevoel. Of ik een idee heb waar dit vandaan komt? Ik heb mij al suf gepiekerd, maar ik heb totaal geen idee. Ik ben in de Kamer nu vooral bezig met de bestrijding van het coronavirus en ben ook actief in de dossiers van de financiën. Ik zou niet weten welke link er zou moeten zijn, om zoiets te doen. We wachten voorlopig het onderzoek af.”