Pintje in sporthal en zwembad iets duurder: 2 euro in plaats van 1,80 euro Joeri Seymortier

13 augustus 2019

15u53 0 Evergem Evergem pakt voor het nieuwe sportseizoen uit met nieuwe tarieven in de sporthallen en het zwembad.

Een gewone zwembeurt voor een volwassene blijft op 2 euro. Een zwembeurt met kortingstarief gaat van 1,30 naar 1,50 euro. Een zwemabonnement kost nu 15 in plaats van 13 euro.

Ook wie iets wil drinken, zal rekening moeten houden met aangepaste prijzen. Gewone consumpties zoals een pintje of een frisdrank, stijgen van 1,80 naar 2 euro. Andere bieren zoals Carlsberg en Kriek gaan van 1,80 naar 2,50 euro. Voor zware bieren betaal je nu 3,50 in plaats van 3 euro. Aperitieven en wijnen stijgen van 2,40 naar 3 euro, en de ijsjes gaan van 1,80 naar 2 euro.

“Het jetonsysteem voor consumpties vervalt”, zegt schepen Kenny Ketels (N-VA). “De jetons die nog in omloop zijn, kunnen nog gebruikt worden tot 31 december. De jetons konden aangekocht worden door de sportverenigingen die de zaal huurden. Nog een nieuwigheid: vanaf september kan er ook betaald worden met bancontact of via NFC op jouw smartphone.”