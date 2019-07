Pieter en Ada uit Ertvelde vieren zestigste huwelijksverjaardag Joeri Seymortier

15 juli 2019

09u49 0 Evergem Pieter Wijnsouw (84) en Ada de Jong (81) uit Tervenen in Ertvelde zijn gevierd voor hun zestigste huwelijksverjaardag.

Het diamanten koppel groeide op in het Nederlandse Leiden en leerden elkaar op jonge leeftijd kennen in de jeugdvereniging. Ze kregen drie zonen: Arjan, Erwin en Haro. In de jaren 70 kwamen ze in Tervenen wonen. Pieter was eerst automonteur en nadien ging hij aan de slag bij rederij Huyghebaert in de Gentse haven. Ada begon als kleuterleidster en gaf nadien les godsdienst in verschillende lagere scholen. Ze verkenden samen de verschillende werelddelen, en houden nog steeds van jazz, schilderen en het onderhouden van hun mooie bloementuin.