Peter Lippens gelooft in behoudskansen FC Sleidinge: “Ons enthousiasme en ons voetballend vermogen zijn onze troefkaarten” Dominique Lampo

18 september 2020

07u07 0 Evergem FC Sleidinge kon zich vorig seizoen het langst in het zog van kampioen Drongen vastbijten. Het leverde de ploeg van Peter Lippens finaal de promotie naar eerste provinciale op. Met een duel tegen Ardennen vat Sleidinge zaterdag de competitie aan. Lippens gelooft in de kansen op het behoud van zijn ploeg.

“Die promotie kwam natuurlijk totaal onverwacht. In een periode waarin corona toch voor inkomstenverlies zorgt, was het ook niet bepaald makkelijk om een ploeg uit te bouwen voor eerste provinciale. Toch zie ik de toekomst niet somber in. We toonden vorig jaar al dat we veel voetballend vermogen hebben en we vatten de competitie met veel enthousiasme aan. Een ander niveau, tegenstanders die je niet of nauwelijks kent, het zorgt toch wel voor extra gedrevenheid. De spelers voelen deze promotie zeker ook niet als een vergiftigd geschenk aan. En mijn spelersgroep snakt duidelijk naar een pot voetbal met inzet. Ja, de honger is groot.”

Wisselend succes

De voorbereiding was er een met wisselend succes. Toch heeft Lippens het gevoel dat zijn ploeg klaar is voor de competitiestart. “Aan de resultaten in de voorbereiding hecht ik niet veel belang. Ik heb wat geëxperimenteerd met verschillende spelsystemen en zette spelers op andere posities dan ze gewend zijn. Soms gaat zo iets ten koste van het resultaat. Maar we zijn naar mijn gevoel klaar voor de competitiestart. We zijn realist en weten dat het behoud de enige doelstelling is. Het wordt ook zeker weten zaak om zo snel mogelijk het tempo van eerste provinciale aan te kunnen. Met Ardennen krijgen we een stevige tegenstander tegenover ons. Veel gestalte in de ploeg, fysiek sterk, ervaring. Qua voetballend vermogen maak ik me niet zo zeer zorgen, maar het zal zaak worden om de duels te winnen. We zullen ook wat realistischer voetballen dan vorig jaar. Toen probeerden we steeds zelf de wedstrijd in handen te nemen. Ik voel aan dat het voetbal wel leeft in Sleidinge en dat onze supporters ook wel uitzien naar die eerste competitiewedstrijd. Het zou een opsteker zijn om meteen de nul weg te vegen.”