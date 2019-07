Pauline Noyen uit Evergem geselecteerd voor Miss Oost-Vlaanderen Joeri Seymortier

05 juli 2019

14u32 0 Evergem Pauline Noyen uit de Langerbrugsestraat in Evergem is geselecteerd voor de verkiezing van Miss Oost-Vlaanderen.

Morgen zaterdag stellen alle kandidaten zich voor in de Carré in Willebroek. In september wordt de winnares van Miss Oost-Vlaanderen gekozen, en die mag ook deelnemen aan de verkiezing van Miss België 2020. “Het is sinds Joke Van de Velde geleden dat er nog eens iemand uit Oost-Vlaanderen die felbegeerde titel van Miss België won. Dat is twintig jaar geleden, dus hoogtijd voor opvolging”, zegt Pauline.

Pauline Noyen steunen, kan door een sms met boodschap ‘MOV 30’ te sturen naar 6665.