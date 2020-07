Pastorijstraat Ertvelde is klaar en opnieuw open Joeri Seymortier

11 juli 2020

11u58 0 Evergem De werken in de Pastorijstraat in Ertvelde bij Evergem zijn klaar. De straat is in beide richtingen terug open voor alle verkeer.

In de zijstraten wordt nog verder gewerkt. “De andere straten blijven werfzone”, zegt schepen Lucas Van der Meersch (CD&V). “Het kruispunt aan de R4 is opnieuw open. De landbouwvoertuigen mogen de R4 niet meer gebruiken. In de Trilkouter giet de aannemer na het bouwverlof de toplaag en worden de voetpaden afgewerkt. De Steenstraat kreeg reeds riolering. De bovenbouw zal ook voor na het bouwverlof zijn.”

De vuilniswagen kan het afval in de Hermijtstraat en Trilkouter vanaf nu opnieuw ophalen.