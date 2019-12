Exclusief voor abonnees Pak camera’s en eerste trajectcontrole op gemeentewegen in Evergem: “Niet met plezier, maar we kunnen niet anders” Trajectcontrole komt op Noordlaan in bebouwde kom Kluizen Joeri Seymortier

24 december 2019

16u06 0

Je ontsnapt binnenkort niet meer aan de camera’s in het straatbeeld van Evergem. Eerder deze maand maakte de politie al bekend ANPR-camera’s te plaatsen op vijf locaties in de gemeente. Daar komen nu ook nog een pak controlecamera’s bij op vaste locaties in de gemeente, en zelfs een eerste trajectcontrole op gemeentewegen. Die komt op de Noordlaan in Kluizen, op de verbinding tussen Ertvelde en Wippelgem.

Je hebt 19% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis