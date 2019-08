Paaltjes moeten verkeerschaos aan school Braambos Doornzele vermijden Joeri Seymortier

29 augustus 2019

10u59 0 Evergem Evergem rekent op een handvol paaltjes om de verkeersveiligheid aan de school Braambos in Doornzele te verhogen.

Er worden paaltjes gezet om de verbindingsweg af te sluiten, die recht tegenover de schoolpoort de ventweg met de hoofdweg van Doornzele Dries verbindt. Het afsluiten komt er op vraag van de bewonersgroep Leefbaar Doornzele. “We zetten de verbindingsweg af met paaltjes, zodat er enkel nog fietsers en voetgangers door kunnen”, zegt schepen Lucas Van der Meersch (CD&V). “Bij de start en het sluiten van de school, was het daar altijd een chaos van geparkeerde wagens. Dat was onveilig en wordt nu onmogelijk gemaakt. De fietsers en voetgangers krijgen nu een veilige as, om de noord-zuidverbinding van Doornzele te maken. Later in het voorjaar gaan we op de hoofdweg van Doornzele Dries, op die plaats ook nog een wegversmalling voorzien, zodat het verkeer er sowieso trager moet rijden.”

Leefbaar Doornzele is blij met de maatregel. “We komen nu twee keer per jaar samen met de gemeente om de noden van het dorp te bespreken”, zeggen Peter Antheunis en Gertjan De Kezel. “Leuk dat er nu al een eerste zichtbare realisatie komt. We hebben nog een lijst met zeker tien voorstellen. Werk aan de winkel.”