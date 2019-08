Paaltjes moeten verkeer tegen houden tussen Doornzele en basisschool Braambos Joeri Seymortier

10 augustus 2019

11u41 0 Evergem De gemeente Evergem wil Doornzele Dries en de schoolomgeving van de vrije basisschool Braambos in Doornzele veiliger maken.

In de week van 19 augustus wordt een proefopstelling geplaatst ter hoogte van de dwarsweg tussen de hoofdweg Doornzele Dries en vrije basisschool Braambos. “Er komen wegneembare paaltjes waardoor enkel voetgangers en fietsers deze verbinding nog kunnen gebruiken”, zegt schepen Lucas Van der Meersch (CD&V). “Bij noodsituaties kunnen de paaltjes weggehaald worden. Dit is de eerste stap om de veiligheid van de zwakke weggebruiker te verhogen in de omgeving van Doornzele Dries. In een latere fase wordt de hoofdweg aangepakt. We onderzoeken hoe we de snelheid kunnen remmen en hoe we een veilige oversteekplaats kunnen maken. Zo kunnen zwakke weggebruikers veilig vanuit Doornzele Dries en omliggende wijken de school bereiken. Verder wordt ook onderzocht of er een voetpad langs de dwarsweg tussen Doornzele Dries en de hoofdweg Doornzele Dries kan komen.”