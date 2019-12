Ouders van overleden kindjes steken zondag samen kaarsjes aan: “Het delen van gemis schept een band” Joeri Seymortier

05 december 2019

11u47 0 Evergem Evergem organiseert op zondagavond 8 december Wereldlichtjesdag, om zo alle overleden kindjes te herdenken.

Een groep vrijwilligers steekt de koppen bij mekaar om zondagavond een serene ceremonie te houden op de terreinen van De Hoge Wal in Ertvelde. “Zondag steken mensen over de hele wereld om 19 uur kaarsjes aan, ter nagedachtenis van hun overleden kinderen”, zegt mede-organisator Jonas De Wispelaere. “De wereld wordt zo letterlijk wat lichter. Het delen van het gevoel van gemis schept een band. Het delen van herinneringen heelt, het kunnen zien dat er na zo’n verlies toch nog hoop is op een mooi leven geeft moed. Ook Evergem doet mee. We starten vanaf 17.30 uur met een warm onthaal, een getuigenis, gedichten en muziek. Daarna gaan we naar de Fluisterboom, waar vijvertjes zijn aangelegd. Daar kunnen we een verlichte Lotusbloem met de naam van het kind te water laten.”

Iedereen die zich betrokken voelt, is welkom op 8 december van 17.30 tot 20 uur in het Huis van Jef aan de Hoge Wal, Guldensporenlaan in Ertvelde.