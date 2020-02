Oude melkfabriek Sleidinge wordt nieuw bedrijventerrein: openbaar onderzoek en infoavond Joeri Seymortier

24 februari 2020

15u43 2 Evergem Er wordt in Evergem een infoavond georganiseerd over de plannen rond de site van de oude melkfabriek Campina in Sleidinge.

Je kon eerder op HLN.be al lezen dat de voormalige site van Friesland Campina Belgium in de Wittemoer in Sleidinge een nieuwe bestemming krijgt. Het wordt een duurzaam, hoogwaardig, innovatief en energiezuinig bedrijventerrein. Op dinsdag 3 maart vindt hierover een informatievergadering plaats. “De ontwikkelaar streeft naar CO2-neutraliteit, afvalbeperking, geen geur-of geluidshinder en weinig verkeer”, zegt schepen Kathleen De Poorter (N-VA). “Je verneemt er meer over tijdens de infovergadering. Op dinsdag 3 maart om 19.30 uur in het Administratief Centrum Evergem.”

Van 3 tot 17 maart kan je over dit dossier ook suggesties, opmerkingen of bezwaren indienen. Dit kan schriftelijk via het Agentschap Innoveren en Ondernemen - Brownfieldconvenanten, Albert II-laan 35 bus 12, 1030 Brussel. Online kan het via vlaio.be.