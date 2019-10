Oud gemeentehuis Kluizen staat te koop Joeri Seymortier

04 oktober 2019

10u24 2 Evergem Het oud gemeentehuis van Kluizen staat te koop. Nu zaterdag 5 oktober wordt door Immo Vercruysse een kijkdag georganiseerd.

De piepjonge schepen Sven Roegiers (CD&V) uit Evergem blikt met nostalgie terug, want zijn overgrootvader was ooit schepen in dat gemeentehuis. “Het gemeentehuis van Kluizen is gebouwd in 1952 onder het bestuur van toenmalig burgemeester Guillaume de Potter d’Indoye, en de schepenen Cyriel Roegiers en Jozef Buysse”, zegt Sven Roegiers. “Cyriel was mijn overgrootvader, dus politiek zit duidelijk in het bloed. Kluizen is in 1965 gefusioneerd met Ertvelde, en in 1977 met Evergem. Nu staat het oud gemeentehuis van Kluizen te koop. Zeker de moeite waard”, vindt schepen Roegiers.

Er is een opendeur in het voormalig administratief centrum van Kluizen, op zaterdag 5 oktober van 13.30 tot 14.30 uur.