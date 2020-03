Oppositie niet opgezet met mondmaskers voor gemeentepersoneel: “Die zijn in de zorg meer nodig” Joeri Seymortier

29 maart 2020

12u43 2 Evergem Oppositiepartij #Sterk! uit Evergem is niet te spreken over het feit dat het gemeentebestuur mondmaskers uitdeelt aan het gemeentepersoneel.

De gemeente Evergem bestelde 7.000 mondmaskers voor artsen, tandartsen, thuisverplegers, en ook voor het gemeentepersoneel, politie en schoolpersoneel. “Als verpleegkundige in een Gents woonzorgcentrum is het bijzonder pijnlijk om te moeten vaststellen dat elk personeelslid van de gemeente Evergem twee mondmaskers mag gaan ophalen, terwijl voor ons mondmaskers bijzonder gegeerd zijn”, zegt fractieleider Christine De Wispelaere. “Nochtans is er door de ‘Taskforce Shortages’ van de regering een lijst van prioritaire groepen in de zorg, voor de verdeling van beschermingsmateriaal opgesteld. Het crisiscentrum stelt ook duidelijk stelt dat het dragen van mondmaskers geen enkele zin heeft voor gewone burgers buiten de zorgsectoren. Integendeel, mondmaskers geven een vals gevoel van veiligheid. Door ons gemeentepersoneel twee mondmaskers te geven, geeft de gemeente een fout signaal aan onze burgers.”

