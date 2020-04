Opnieuw regelmatig flitscontroles in Evergem en Assenede: “Minder verkeer zet aan tot sneller rijden” Joeri Seymortier

27 april 2020

11u44 0 Evergem De politie van Evergem en Assenede neemt de snelheidscontroles weer op in de dagelijkse werking. Er zijn signalen dat er te snel gereden wordt.

Door de quarantainemaatregelen is er ook in Evergem en Assenede een pak minder autoverkeer op de weg. “Onze politiezone stelt vast dat chauffeurs de neiging hebben om daardoor sneller te rijden”, zegt burgemeester Joeri De Maertelaere (N-VA) van Evergem. “Daarom worden er flitscontroles uitgevoerd. Heel wat mensen zijn nu thuis en komen dagelijks buiten om te bewegen. Om het voor de wandelaars en fietsers veilig te houden, zal de politiezone opnieuw flitscontroles opnemen in haar reguliere werking. De verkeersregels blijven natuurlijk ook in deze coronatijden van kracht. Mensen moeten dus naast de gezondheidsmaatregelen ook de verkeersmaatregelen respecteren.”