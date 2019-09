Oost-Vlaamse vogelliefhebbers hebben zondag afspraak in Evergem Joeri Seymortier

11 september 2019

09u59 0 Evergem Op zondag 15 september kunnen de Oost-Vlaamse vogelliefhebbers in Evergem terecht voor een ruilbeurs.

Zondag organiseert de vereniging Aviornis Oost-Vlaanderen haar vogelbeurs voor park- en watervogels zoals siereenden, fazanten, sierduiven en hoenderachtigen. Er komen kwekers uit heel Vlaanderen en Frankrijk. De beurs vindt plaats op een privéterrein in de Abdijdreef 1 in Evergem, en is toegankelijk vanaf 9 tot 13 uur.

Toegang voor Aviornis-leden en kinderen tot 12 jaar is gratis. Andere bezoekers betalen 1 euro.

Info: 09/348.86.21.