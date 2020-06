Ook standbeeld Wilfried Martens beklad met opschrift ‘Krapuul’ Wouter Spillebeen Kristof Vereecke

14 juni 2020

20u48 46 Evergem Het beeld van wijlen Wilfried Martens dat sinds 2016 aan de Sint-Joris en Sint-Godelievekerk in Sleidinge staat, is beklad met verf. Daarmee komt de ‘ Het beeld van wijlen Wilfried Martens dat sinds 2016 aan de Sint-Joris en Sint-Godelievekerk in Sleidinge staat, is beklad met verf. Daarmee komt de ‘ beeldenstorm ’ mogelijk ook in Sleidinge terecht.

Op de sokkel van het standbeeld, ontworpen door kunstenaar Leo De Buysere, staan normaal de woorden ‘Eerste minister van België’ en ‘Minister van Staat’ met de relevante jaartallen. Maar een vandaal heeft die woorden met zwarte verf doorstreept en er het woord ‘krapuul’ boven geschreven. Het standbeeld lijkt niet beklad te zijn.

Of er een link bestaat met de ‘beeldenstorm’ die begonnen is in het kader van de Black Lives Matterbeweging, is nog niet duidelijk. Activisten viseerden vooral standbeelden en bustes van Leopold II omwille van zijn bedenkelijke rol in de kolonisering van Congo. Het vandalisme in Sleidinge doet meer denken aan een incident in Zottegem, waar de standbeelden van Julius Caesar en de Heilige Antonius van Padua beklad zijn. Ook daar werd het woord ‘krapuul’ op de sokkel gespoten met graffiti. In Zottegem wordt er niet uitgegaan van een link met de beweging Black Lives Matter.

