Ook najaar te onzeker: jaarmarkten Sleidinge en Ertvelde geannuleerd Joeri Seymortier

07 augustus 2020

10u49 0 Evergem De gemeente Evergem annuleert de jaarmarkten van Sleidinge en Ertvelde, die in september en oktober zouden georganiseerd worden.

De jaarmarkt in Ertvelde zou normaal op dinsdag 24 september plaatsvinden. Op 5 oktober zou Sleidinge feest mogen vieren. “De jaarmarkten brengen elk jaar heel veel volk op de been”, zegt schepen Jonas De Wispelaere (CD&V). “Omdat de oppervlakte van de jaarmarkt veel te groot is, kan je onmogelijk bezoekersstromen regelen of bezoekers tellen. Onder de huidige coronamaatregelen mogen de jaarmarkten niet plaatsvinden. Als schepencollege nemen we het zekere voor het onzekere, en kiezen we er voor om de jaarmarkten een jaartje uit te stellen.”