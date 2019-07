Ontwerp zelf een nieuw boekenruilkastje voor Kluizen Joeri Seymortier

19 juli 2019

09u55 2 Evergem De bibliotheek van Evergem gaat op zoek naar een nieuw ontwerp voor het boekenruilkastje in de Rabautstraat in Kluizen.

In Evergem vind je nu al veertien boekenruilkastjes in de verschillende dorpskernen. Het boekenruilkastje in de Rabautstraat in Kluizen moet worden vernieuwd, en daarvoor rekent de bibliotheek op jou. Je kan je ontwerp hiervoor indienen tot 31 augustus. Het beste ontwerp wordt uitgewerkt. Deelnameformulieren vind je in de kastjes en in de bib.

“Boekenruilkastjes zijn minibibliotheken bij inwoners thuis”, legt schepen Jonas De Wispelaere (CD&V) uit. “Het systeem is simpel: je neemt een boek uit het kastje en zet een ander boek in de plaats. Er is plaats voor een veertigtal boeken. Meters en peters zetten alles netjes in orde.”

Het formulier vind je in de kastjes, in de bibliotheek en op www.evergem.be/ontwerp.