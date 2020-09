Ontdek ‘De 9 van Evergem’: fietsroute van 54 kilometer door 9 dorpen Joeri Seymortier

11 september 2020

12u14 3 Evergem Evergem lanceert een nieuwe fietsroute van 54 kilometer die door de negen dorpen van de gemeente loopt.

De fietsroute start en stopt aan het Kasteel van Wippelgem en werd ontwikkeld samen met de provincie Oost-Vlaanderen. “Zowel voor Evergemnaren als bezoekers van Evergem is dit traject van 54 kilometer de leukste manier om de negen dorpskernen op een sportieve manier te doorkruisen”, zegt schepen Jonas De Wispelaere (CD&V). “De kernen zijn voornamelijk verbonden door landelijke wegen, maar ook de nabijgelegen industrie komt in zicht langs de nieuw aangelegde koppelingsgebieden. Onderweg vind je voldoende drank- en eetgelegenheden om even te verpozen. Je stopt bij interessant erfgoed. Molens, krulbollen, Luc De Vos, de motte en een miraculeus Mariabeeld vertellen je het verhaal van onze streek.”

De ‘Fietskaart Evergem’ is jouw gids en vind je op evergem.be/de9vanevergem.