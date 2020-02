Offerblokdief (19) op heterdaad betrapt Cedric Matthys

18u16 5 Evergem Een 19-jarige man zonder vaste verblijfplaats wordt verdacht van verschillende diefstallen uit offerblokken in het Meetjesland. Een medewerker van de Ertveldse kerkfabriek betrapte de jongeman zaterdag op heterdaad.

De feiten dateren van 15 en 16 januari. Dat weekend ging de dief met sommen geld aan de haal in de kerk van de Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaartparochie in Ertvelde en de Sint-Laurentiuskerk in Zelzate. In Ertvelde registreerden camera’s de diefstal. Een medewerker van de Ertveldse kerkfabriek, die deze beelden uitvoerig bestudeerde, herkende de man nu zaterdag. Hij bereidde op dat moment de avondmis voor. De dief gedroeg zich vreemd en nam foto’s achter het altaar. Toen de medewerker hem aansprak, zag hij de gelijkenissen. Hij sloot de man op in de kerk.

“De politiezone Assende-Evergem rekende de verdachte daar in", laat het parket van Oost-Vlaanderen weten. “Het gaat om een 19-jarige man zonder vaste woonplaats. Hij bekende de feiten. We hebben hem gedagvaard in snelrecht. Op 26 maart komt de verdachte voor de rechtbank van eerste aanleg in Gent.”