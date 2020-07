Nu het weer mag: Sleidinge gaat van 10 tot 12 juli voor eerste kermis na lockdown Joeri Seymortier

03 juli 2020

10u39 0 Evergem Sleidinge krijgt in Evergem de eerste kermis na de lockdown. In het weekend van 10 tot 12 juli komen attracties in het dorp.

Sinds 1 juli zijn kermisattracties opnieuw toegelaten. “De foorkramers zijn enthousiast en onze gemeentediensten stomen alles klaar, zodat we de attracties in het weekend van 10 tot 12 juli op een veilige manier kunnen ontvangen. De kermisattracties worden opgesteld op het Wilfried Martensplein, voor de kerk van Sleidinge. De maatregelen zijn gelijkaardig als bij de wekelijkse markt. De bezoekers ontsmetten hun handen voor en na de kermis. Ze volgen ook een parcours in één richting. De foorkramers voorzien ontsmettingsgel aan hun attractie en dragen zelf mond- en neusbescherming. Er mag maximum één bezoekersbubbel per 1,5 lopende meter aan een foorkraam staan. Hou er dus rekening mee dat je op voldoende afstand je beurt afwacht. Voor de kermis van Sleidinge worden wel geen nevenactiviteiten voorzien, enkel foorkramen.”

Wekelijkse markt

De wekelijkse markt op vrijdagvoormiddag 10 juli wordt verplaatst naar de zone naast de kerk en loopt zo verder naar de Schoolstraat. De maatregelen tijdens de markt blijven gelden.

Info: www.evergem.be.