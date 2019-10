Norbert en Juliette vieren 65ste huwelijksverjaardag Joeri Seymortier

27 oktober 2019

08u55 0 Evergem Norbert Van Hoorebeke (89) en Juliette De Bleecker (87) uit de Draaitopstraat in Evergem zijn 65 jaar getrouwd.

In 1944, het jaar van de bevrijding, ging Norbert als 14-jarige werken bij Fina in Rieme. Hij volgde later ook nog avondles metaal. Na een legerdienst in Duitsland leerden hij Juliette kennen op een dansfeest, op het Waterfeest van Terdonk. Hij sloot zijn carrière af bij Stora Enso, waar hij 30 jaar werkte. Juliette stond altijd klaar om bij te springen waar nodig.

Het briljanten koppel geniet nu van de vele vrije tijd, en houdt vooral van een kaartspel en kruiswoordraadsels.