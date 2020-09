Nog hele maand werken in Heilige Geeststraat Joeri Seymortier

06 september 2020

21u36 0 Evergem Nog tot 27 september staan werken gepland in de Heilige Geeststraat in Ertvelde bij Evergem. Er komt onder andere een nieuw stuk voetpad.

Nog tot en met zondag 27 september zijn er werken in de Heilige Geeststraat, aan de hoek met de Lindenlaan en de Molenstraat. Er wordt een voetpad aangelegd rond het bouwproject Hoppehof. Tijdens die werken worden enkele straten afgesloten voor alle verkeer. De marktkramen blijven op woensdag wel toegankelijk.

Straat dicht

Van maandag 7 tot vrijdag 11 september zijn er ook werken aan de nutsleidingen, ter hoogte van huisnummer 10 in de Heilige Geeststraat. De straat wordt dan afgesloten voor het verkeer. De omleiding wordt deze week voorzien via de Eeklostraat, Lindenlaan en Molenstraat. “Om zoveel mogelijk woningen bereikbaar te laten, wordt in de Heilige Geeststraat tweerichtingsverkeer ingevoerd die periode”, zegt schepen Lucas Van der Meersch (CD&V).