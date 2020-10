Nog heel de maand oktober: wandelclub Al Kontent pijlt coronawandeling uit Joeri Seymortier

13 oktober 2020

10u36 0 Evergem Wandelclub Al Kontent uit Evergem heeft coronawandelingen uitgestippeld, die je nog heel de maand oktober kan uitproberen.

Peggy Haerinck werd begin dit jaar voorzitter van Wandelclub Al Kontent in groot-Evergem. “Niet echt een gedroomde start dus, maar we blijven niet bij de pakken zitten”, zegt Peggy Haerinck. “We hebben nu voor een uitgepijlde coronawandeltocht gezorgd. Zowel voor onze leden als voor andere wandelliefhebbers. Heel wat georganiseerde tochten kunnen niet doorgaan, en dan zijn deze coronawandelingen een leuk alternatief.”

De wandeling blijft nog de hele maand oktober uitgepijld, met start aan de parking van de tramhalte, in de Hekstraat in Evergem. Er werd voor twee lussen gezorgd. Er is een lus van 6 kilometer en een lus van 14,5 kilometer. Die laatste wandeling kan je ook inkorten tot een wandeling van 10 kilometer. Beide lussen kunnen ook gecombineerd worden, zodat er ook een wandeling van 16 of 20,5 kilometer gemaakt kan worden.

Je kan de gekende WAK-pijlen volgen, of een plannetje met routebeschrijving downloaden op www.wandelclubalkontent.be.