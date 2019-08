Nieuwe poging recreatiezone voor voetbal in Sleidinge: site Kerkstraat-Oostveld ligt weer op tafel Joeri Seymortier

25 augustus 2019

11u36 1 Evergem De gemeente Evergem doet een nieuwe poging om een recreatiezone te voorzien in deelgemeente Sleidinge.

De gemeente zoekt al jaren naar een nieuwe stek voor onder andere de voetbal en de KLJ van Sleidinge. De Raad van State heeft in 2017 de plannen voor de buurt van de Kerkstraat en Oostveld vernietigd, maar de gemeente doet nu een nieuwe poging.

“Er werden vier alternatieve locaties tegen elkaar afgewogen, en het gebied ten zuiden van de Kerkstraat en ten oosten van Oostveld draagt nog altijd de voorkeur weg”, zegt schepen Sven Roegiers (CD&V). “We gaan een nieuwe procedure opstarten. Voor de KLJ zoeken we ondertussen een oplossing op de huidige terreinen achter de school. Maar de voetbal willen we op lange termijn toch naar de site Kerkstraat-Oostveld verhuizen. In 2017 werden de plannen vernietigd, omdat er geen mobiliteitsstudie was. Die is er nu wel, en daaruit blijkt dat de impact op het verkeer in de buurt te verantwoorden valt. Op de site gaan we ook 120 parkeerplaatsen voorzien, in plaats van de zestig die eerst bedoeld waren. Let wel: het is niet de bedoeling om de komende vijf jaar het nieuwe voetbalveld in Sleidinge aan te leggen. Dat is een plan op lange termijn.”

Inspraak

De startnota van het hele dossier kan je inkijken op de website van de gemeente Evergem, vanaf 1 september tot 30 oktober. De plannen liggen gedurende deze periode ook ter inzage in Administratief Centrum Evergem. Je kan als burger opmerkingen en bezwaren indienen. “Je kan het dossier ook inkijken en vragen stellen in aanwezigheid van enkele experts”, zegt schepen Kenny Ketels (N-VA). “Deze infomarkt vindt plaats op dinsdag 17 september van 19 uur tot 21 uur in Gemeentelijke Basisschool Sleidinge. Inschrijven hoeft niet. Je komt gewoon langs wanneer het voor je past.”

Info: www.evergem.be.