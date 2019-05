Nieuwe patiënt besmet met legionella: teller staat op 27 Sam Ooghe

24 mei 2019

09u44 4 Evergem Er is opnieuw een patiënt uit Evergem besmet geraakt met legionella. Dat brengt het totaal intussen op 27 diagnoses.

De man werd gisteravond opgenomen in het ziekenhuis, meldt het Agentschap Zorg en Gezondheid. “Hij kreeg zijn eerste ziekteklachten op 19 mei", klinkt het. “De nieuwe patiënt is een inwoner van Evergem en heeft dus een duidelijke band met de Gentse kanaalzone. We zullen hem de komende dagen ook nog verder bevragen.”

De toestand van de patiënt is stabiel. Hij ligt niet op intensieve zorgen.