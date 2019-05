Nieuwe legionella-besmettingen blijven uit: “Dit is hoopgevend” Sam Ooghe

27 mei 2019

17u22 0 Evergem De voorbije twee dagen zijn geen nieuwe legionella-besmettingen meer gesignaleerd in de Belgische kanaalzone. “Hoopgevend", vindt het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Zaterdag nog werden nieuwe slachtoffers gemeld, waardoor de teller op 32 besmettingen kwam te staan. Dat er nu geen nieuwe patiënten gekend zijn, is volgens het Agentschap hoopgevend, al is het nog te vroeg om te concluderen dat de bron van de besmetting niet langer actief is. De laatste gemelde slachtoffers hebben hun eerste symptomen vijf dagen geleden opgemerkt. Maar aangezien legionella een incubatietijd van 19 dagen heeft, kunnen er nog steeds nieuwe slachtoffers opduiken.

Het agentschap Zorg en Gezondheid zoekt de oorsprong van de besmetting nog steeds in het Gentse havengebied. Daar zijn in twee koeltorens verhoogde concentraties van hetzelfde type legionella zijn aangetroffen. Op drie andere locaties werden lagere dosissen gemeten. De stalen worden nu onderzocht. Op alle verdachte locaties zijn intussen desinfecties uitgevoerd.