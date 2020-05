Nieuwe kasseiweg op domein Kasteel van Wippelgem: “Plassen en rubberen matten naar parking zijn verleden tijd” Joeri Seymortier

19 mei 2020

08u31 0 Evergem Bezoekers van het kasteeldomein van Wippelgem bij Evergem kunnen vanaf nu gebruik maken van een nieuwe kasseiweg tussen het Koetshuis en de boerderij.

Na ruim drie jaar werd dit project nu gerealiseerd. “Geen gemakkelijk dossier, want we moesten rekening houden met de vragen van Onroerend Erfgoed, onder andere over het hergebruik van de uitgebroken kasseien”, zegt schepen Filip Huysman (CD&V). “Ook de afwatering tussen de beide gebouwen was niet eenvoudig. Maar het resultaat mag gezien worden. Tegelijkertijd zijn de klinkers vooraan het Koetshuis en aan de zijde van de keuken heraangelegd, met een betere funderingen. De plassen en de rubberen matten richting parking zijn nu verleden tijd. Onze groendienst heeft alles er rond mooi aangeplant. Ook in deze moeilijke tijd werken onze diensten door.”

Evergem investeerde 62.000 euro in de vernieuwing.