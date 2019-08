Nieuwe havenweg van 1,2 kilometer houdt verkeer uit Rieme Joeri Seymortier

10u20 0 Evergem Een nieuwe havenweg tussen de Bombardementstraat en het kanaal, moet het vrachtverkeer voortaan uit het dorp van Rieme bij Evergem houden.

North Sea Port legde een nieuwe weg aan tussen de Bombardementstraat in Rieme en het Kanaal Gent-Terneuzen. “Deze weg loodst het vrachtverkeer van en naar de industriezone rond de dorpskern van Rieme”, zegt schepen Lucas Van der Meersch (CD&V). “Samen met het Hollands Complex op de R4 houdt deze nieuwe weg het vrachtverkeer weg uit de dorpskern. De nieuwe havenweg is na een jaar werken klaar. Er moeten alleen nog enkele kleine zaken afgewerkt worden. Het verkeer dat van Rieme-Noord komt, kan vanaf nu de nieuwe havenweg gebruiken. De ontsluitingsweg is 1.250 meter lang. Over de volledige lengte is er een vrij liggend fietspad met ledverlichting, waardoor je er veilig kan fietsen.”