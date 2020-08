Nieuwe coronabesmettingen in Evergem-centrum en Belzele Joeri Seymortier

21 augustus 2020

15u14 5 Evergem Evergem heeft de voorbije week, volgens de recentst beschikbare cijfers, zeven nieuwe coronabesmettingen.

De cijfers gaan over de periode tussen maandag 10 en woensdag 19 augustus. Bij de zeven besmettingen gaat het wel twee keer om twee besmettingen binnen eenzelfde gezin. “Van de zeven besmettingen van de voorbije week situeerden zich vier besmettingen in de deelgemeente Evergem-centrum, en drie besmettingen in de deelgemeente Belzele”, zegt burgemeester Joeri De Maertelaere (N-VA). “Er waren de voorbije week voorlopig geen besmettingen in de andere deelgemeenten. De leeftijd varieert tussen 18 en 77 jaar. Relatief goede cijfers, maar die tonen ook wel aan dat het virus ook in onze gemeente aanwezig is en blijft. Er is geen enkele reden tot paniek, maar we moeten nog steeds voorzichtig blijven en samen de verspreiding van het virus blijven tegengaan.”

Er is in Evergem geen verplichting om een mondmasker te dragen voor wie zich op veilige afstand van een ander verplaatst. “We blijven zorg dragen voor elkaar en slaan er ons samen door”, zegt de burgemeester nog.