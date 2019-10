Nieuw stuk fietssnelweg aan Langerbruggestraat geopend Joeri Seymortier

17 oktober 2019

10u40 4 Evergem Er is een nieuw stuk fietssnelweg geopend, aan de Langerbruggestraat op de grens van Evergem en Gent.

De provincie Oost-Vlaanderen heeft samen met North Sea Port een missing link gerealiseerd in de fietssnelweg F402. Dat is gebeurd ter hoogte van de Langerbruggestraat, tussen het veer en Volvo Cars. “De F402 is een Oost-West fietsas die de oostzijde en de westzijde van het kanaal Gent-Terneuzen met elkaar verbindt”, zegt eerste gedeputeerde Kurt Moens (N-VA) uit Evergem. “Deze fietssnelweg heeft zijn nut voor de dagelijkse verplaatsingen naar het werk en school, en is ook economisch en toeristisch van belang. North Sea Port stelde de gronden ter beschikking voor de aanleg van de fietssnelweg en zal ook instaan voor het goed beheer en onderhoud van dit fietspad, dat bijna één kilometer lang is. Het fietspad werd aangelegd tussen de waterloop en de bedrijfspercelen.”