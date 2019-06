Nieuw park van 23 hectare vormt buffer tussen industrie en woonkern Kerkbrugge Opsteker voor kanaaldorpen na heisa rond legionella Joeri Seymortier

16 juni 2019

11u11 7 Evergem Een nieuw park van 23 hectare groot vormt voortaan een buffer tussen de woonkern van het dorp Kerkbrugge bij Evergem, en de industrie van de Kanaalzone en het industriegebied De Nest. Je kan er spelen, wandelen en fietsen. Op vraag van de gemeente Evergem werd ook een losloopweide voor honden gerealiseerd.

De grijze zone tussen de woonkern van Kerkbrugge en de industrie is omgetoverd tot een park waar iedereen voortaan kan wandelen, lopen, spelen en fietsen in het groen. Het nieuwe koppelingsgebied krijgt de naam Park Langerbrugge-Zuid. Zeker in de aansleep van de hele legionella-affaire in Evergem, is dit een opsteker. “Dit park is een mooi voorbeeld dat het goed en aangenaam leven is in de kanaaldorpen rond Evergem. Ondanks de actua van de voorbije weken”, zegt schepen Sven Roegiers (CD&V).

De buffering in het nieuwe park gebeurt door het aanwezige groen, dat zoveel mogelijk behouden bleef, en aangevuld werd met 62.000 stuks bosgoed en zowat 200 hoogstammige bomen zoals eik, olm, haagbeuk, populier en walnoot. “Koppelingsgbieden zoals Park Langerbrugge-Zuid hebben ook een verbindende werking”, zegt Els Seghers van de VLM. “Ze brengen mensen samen om te ontspannen, maar ook om op een veilige manier met de fiets doorheen de Gentse Kanaalzone te geraken. Voor de wandelaars kwamen er twee kilometer paden waarvan, centraal in het park, een wandellus aangelegd in beton. Een vlotte toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers stond hierbij voorop. Vanaf deze lus zijn de verschillende zones in het park te ontdekken. In de historische zone kan de bezoeker even stilstaan bij het industrieel verleden van het gebied. Ook de evocatie van de cyclopiste katapulteert de recreant terug in de tijd. Het jonge volkje van Kerkbrugge kan zich uitleven in de speelzone, dierenliefhebbers kunnen schapen spotten in de weide.”

Fietspad

Langs het groene park ligt nu een nieuw lange-afstand-fietspad. Het fietspad verbindt de Gentweg met de Doornzeelsestraat en wordt in de loop van 2020 verbonden met het fietspad langs het bedrijventerrein Grote Nest. In zuidelijke richting zal dit fietspad op termijn een veilig vervolg krijgen bij de heraanleg van de Kluizensesteenweg.

Hondenweide

Ook hondenliefhebbers komen in het nieuwe park aan hun trekken. “Op onze vraag werd ook een hondenlosloopweide gerealiseerd in het nieuwe koppelingsgebied. Hier kunnen baasjes hun hond eens onbezorgd vrij laten rondlopen”, zegt burgemeester Joeri De Maertelaere (N-VA).

De ontwikkeling van de koppelingsgebieden aan Langerbrugge, Kerkbrugge en Doornzele kosten bijna anderhalf miljoen euro. Hiervan neemt de Vlaamse overheid ruim 800.000 euro voor haar rekening. North Sea Port droeg 234.000 euro bij aan dit project, de gemeente Evergem 187.000 euro, en voor de fietspaden draagt de provincie ruim 200.000 euro bij.