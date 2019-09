Nieuw jeugdcentrum Evergem: kom woensdag mee klussen Joeri Seymortier

16 september 2019

16u09 0 Evergem De jeugd van Evergem wordt op woensdag 18 september uitgenodigd om te komen mee klussen in het nieuwe jeugdcentrum.

Het voormalige café Las Vegas in de Kapellestraat 54 in Evergem wordt binnenkort omgetoverd tot het nieuwe jeugdcentrum van Evergem. Maar voor het zo ver is, moeten er nog heel wat klusjes opgeknapt worden. “De zomer zit er op, dus we vliegen er weer in”, zegt schepen van Jeugd Kenny Ketels (N-VA). “We klussen samen in het toekomstig jeugdcentrum. Iedereen is welkom om een handje toe te steken. We gaan samen aan de slag met verf en borstels. Trek dus kleren aan die vuil mogen worden.”

Je kan woensdag van 14 tot 18 uur komen meehelpen in het jeugdcentrum. Er is ook nog interieur nodig. Ken je iemand die tafels, stoelen of zetels wegdoet? Laat het weten via 09/218.81.71 of jeugd@evergem.be.