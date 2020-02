Nieuw jeugdcentrum Evergem heeft nu ook naam: Jeugdcentrum Kadet Joeri Seymortier

26 februari 2020

09u33 0 Evergem De nieuwe ontmoetingsplek voor de jeugd in de Kapellestraat in Evergem heeft nu ook een naam: jeugdcentrum Kadet.

Vorige week vrijdag opende het nieuwe Evergemse jeugdcentrum haar deuren. Jongeren mochten zelf de naam verzinnen. De kanshebbers waren ForEver, Optimist, Kadet, Doekee, De Kever, Knowhere of De Kameleon. “Er kwamen meer dan 150 stemmen binnen, en uiteindelijk kwam ‘Jeugdcentrum Kadet’ uit de bus”, zegt schepen Kenny Ketels (N-VA). “Het jeugdcentrum richt zich voornamelijk op jongeren van 12 tot 20 jaar. Een groepje enthousiaste jongeren hielp mee om de muren een laagje verf te geven. Het gebouw is voorlopig ingericht, het is aan de jongeren om er verder hun plek van te maken.”

Het nieuwe jeugdcentrum huist in het voormalige café Las Vegas in de Kapellestraat 54 in Evergem. Voorlopig open op woensdag van 12 tot 19 uur, vrijdag van 15 tot 1 uur en op zaterdag van 13 tot 1 uur.