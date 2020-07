Net voor grote vakantie toch nog Covid-19-besmetting in gemeentelijke basisschool Sleidinge: alle ouders verwittigd Joeri Seymortier

05 juli 2020

15u17 0 Evergem Een leerling uit 1A van de gemeentelijke basisschool Sleidinge bij Evergem is positief getest op Covid-19.

Het kind zou de besmetting opgelopen hebben in de week van 26 juni, de laatste week voor de grote vakantie. De school volgt de situatie verder op samen met het CLB. “In de week van 26 juni was de leerling op school, de laatste twee schooldagen was de leerling afwezig”, zegt schepen van Onderwijs Kenny Ketels (N-VA). “Er zijn 19 leerlingen in de klas. De ouders van die kinderen worden allemaal persoonlijk op de hoogte gebracht. De andere ouders worden verwittigd via het intern communicatiesysteem van de school.”

Over de identiteit en de toestand van de leerling, wil de gemeente niets kwijt. “Wij respecteren de privacy en brengen de boodschap pas nadat alle ouders, leerkrachten en medewerkers van de school op de hoogte gebracht zijn”, klinkt het nog.