Exclusief voor abonnees Nadat papa zelf kanker kreeg: Ilyana (10) wil al haar knuffels aan kinderziekenhuis schenken Meisje uit Evergem wil zieke kindjes weer doen glimlachen Joeri Seymortier

13 oktober 2019

13u08 0 Evergem Ilyana Van Hulle (10) uit Evergem wil al haar knuffels en heel wat speelgoed schenken aan de kinderafdeling van het UZ in Gent. En daar heeft ze een goede reden voor. Papa Bart Van Hulle (56) strijdt tegen een ongeneeslijke beenmergkanker. Toen Ilyana haar papa in het ziekenhuis bezocht, groeide het besef dat ze ook iets voor die zieke kindjes wou doen. “Hopelijk komt er zo weer een lach op hun gezicht”, zegt de kleine meid.

Ilyana Van Hulle heeft al meer ziekenhuizen aan de binnenkant gezien, dan eigenlijk goed is voor een meisje van amper 10. Papa Bart strijdt al meer dan acht jaar tegen kanker. Vorig jaar moest hij een stamceltransplantatie ondergaan, en dan ging Ilyana vaak bij papa op bezoek. “In het ziekenhuis zag ik ook veel kindjes die ziek zijn, en daar een lange tijd moeten blijven”, vertelt Ilyana. “In een ziekenhuis valt er niet zoveel te spelen. Ik vond dat heel erg zielig voor die kindjes. Op zolder heb ik meer dan honderd oude knuffels en speelgoed staan, waar ik eigenlijk nooit meer mee speel. Waarom zouden we die knuffels dan niet aan die zieke kindjes geven? Ik zou die dolgraag zelf gaan afgeven, en die zieke kindjes zo toch ook een beetje blij maken. Of ik zelf tegen mijn knuffels praat als ik het moeilijk heb? Eigenlijk niet. Ik praat niet zo veel over de ziekte van papa.”

