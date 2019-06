Naan Colman, voorzitter Groen Evergem, schrijft E-book ‘Het hart van de politiek’ Joeri Seymortier

03 juni 2019

16u20 0 Evergem Naan Colman, de voorzitter van Groen Evergem, heeft een E-book geschreven. ‘Het hart van de politiek’ staat nu online.

“Mijn boek ‘Het hart van de politiek’ is een eenmakend boek over politiek, dat niet verdeelt maar verbindt, en hopelijk inzicht geeft met inspirerende quotes”, zegt Naan Colman. “Mensen hebben een zeer verwrongen beeld van wat politiek is. Politiek is echter iets waarin we maatschappelijke problemen horen op te lossen. Dat betekent dat je de richting bepaalt voor je land en voor de miljoenen mensen die erin leven. Je bepaalt waar een land hoort heen te gaan en wat je daarbinnen wil bereiken. Politiek is geen beroep, maar wel een bepaalde dienstbaarheid die je verleent. Ik hoop dat het boek vooral een inspirerende ‘eyeopener’ is voor meer bewustwording binnen de politiek. We moeten politiek herleiden tot de essentie, het hart van het begrip. Het biedt mogelijkheden om de politiek op een dieperliggend niveau te begrijpen.”

Het E-book is verkrijgbaar bij bol.com en bij andere online-boekhandels. Prijs: 9,99 euro.