Na vijver in Reigerstraat: nu ook blauwalg op vijver Hoge Wal Joeri Seymortier

26 juli 2019

14u44 0 Evergem Er is blauwalg waargenomen op de vijver van de Hoge Wal in Ertvelde. Alle contact met het water is verboden.

Eerder deze week werd al blauwalg waargenomen op de vijver in de Reigerstraat. Nu dus ook op de Hoge Wal. “Uit de stalen blijkt nu dat de blauwalgen toxisch, en dus giftig zijn”, zegt milieuschepen Sven Roegiers (CD&V). “Er is een recreatie- en captatieverbod ingesteld in de vijvers, zowel voor mens en dier. We blijven alle vijvers opvolgen. Wie in contact komt met blauwalgen, kan last krijgen van irritaties, hoofdpijn of misselijkheid.”

Maar wat zijn blauwalgen eigenlijk? “Blauwalgen komen niet enkel in Evergem voor”, zegt schepen Roegiers. “Het zijn eigenlijk geen algen of wieren. Het zijn bacteriën. Ze leven van licht, koolstofdioxide en voedingsstoffen in het water. Als er veel voedingsstoffen in het water zitten en het warm is, kan dat een blauwalgenbloei veroorzaken. Tijdens een bloei kunnen de vele blauwalgen een drijflaag vormen. Omdat de onderkant van de drijflaag afsterft, komen gifstoffen in het water terecht. Als het water een vreemde kleur heeft of als er een stinkende laag met algenbrij op het water ligt, ga dan niet zwemmen en geef dit door aan de waterbeheerder”, klinkt het nog.