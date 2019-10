Na protest verenigingen: De Burggrave sluit niet en blijft open tot eind 2028 Dertien verenigingen komen niet op straat te staan Joeri Seymortier

17 oktober 2019

23u59 0 Evergem Goed nieuws voor ontmoetingscentrum De Burggrave in Evergem, en de dertien verenigingen die er onderdak vinden. Het gemeentebestuur gaat het ontmoetingscentrum niet sluiten, en laat de uitbaters tot eind 2028 verder achter de toog staan. De uitbaters en de verenigingen reageren enthousiast. “Dit vraagt om een vet feestje”, klinkt het.

Tijdens de gemeenteraad van april was er nog protest van meer dan honderd Evergemnaren omdat de gemeente De Burggrave wou sluiten. De zaal is verouderd en het gemeentebestuur wou geen investeringen meer doen. In de plaats zou er in het koppelingsgebied iets verderop een veel kleinere nieuwe zaal gebouwd worden. Uitbaters Danny Pede en Nancy Van Hole zouden op straat komen te staan, en ook de dertien verenigingen die er huizen hadden geen toekomst meer. Maar de gemeente verlegt het geweer nu plots van schouder.

“We zijn tot een nieuwe overeenkomst gekomen met de uitbaters van De Burggrave”, zegt schepen Filip Huysman (CD&V). “De Burggrave kan open blijven tot 31 december 2028, maar wij gaan als gemeente niet meer investeren in het gebouw. De uitbater krijgt een recht van opstal voor negen jaar, en kan de zaak uitbouwen zoals hij dat wil. De huurprijs van de zaal en de bijhorende woning blijft behouden. Maar de uitbaters hebben nu alle vrijheid om op eigen kosten te verbouwen, en kunnen nu bijvoorbeeld ook hun eigen drankprijzen bepalen. Waarom wij van mening veranderen? Omdat er nu een goed compromis uit de bus gekomen is. De uitbaters zijn tevreden, de verenigingen kunnen blijven waar ze zijn, en de gemeente heeft geen extra kosten. Iedereen wint in dit verhaal. We leggen het voorstel op 24 oktober voor aan het Autonoom Gemeentebedrijf.”

600 per week

Uitbaters Danny en Nancy zijn tevreden. “We zijn blij dat we hier nog negen jaar mogen verder werken”, reageert Danny Pede. “We zijn hier in 2011 gestart en toen zaten hier drie verenigingen. Nu hebben we hier dertien verenigingen. Elke week komen hier minstens 600 mensen langs. We zijn blij dat we die mensen de komende jaren hun thuis kunnen blijven geven. We gaan hier wat verbouwen en het sanitair opfrissen. We denken er ook aan om een mooi terras uit te bouwen voor de zomermaanden. Een fietstoppunt zou hier ideaal zijn”, zegt Danny.

250 dansers

De verenigingen reageren enthousiast op het nieuws. Onder andere Okra, VTB Foto, De Burggrave Trappers, Hondenclub Canteclaer, Femma en de bolders hebben er onderdak. De Vrije Burggrave Dansers is met 250 leden de grootste club. “We zijn blij met de inspanningen die de gemeente nu doet, en zijn blij dat Danny en Nancy ingaan op het voorstel”, zegt Pascal Vandenbossche van de dansclub. “We zijn hier nu net het derde seizoen gestart, en willen onze dansclub verder uitbouwen. Voor een club met 250 dansers heb je echt een grote ruimte nodig. Verhuizen naar een kleiner zaaltje dat de gemeente zou bouwen, was voor ons onmogelijk. We zijn blij dat onze club en De Burggrave gered zijn”, zegt Vandenbossche nog.