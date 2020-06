Na positieve coronatest: alle leerlingen De Regenboog Ertvelde sluiten schooljaar gezond af Joeri Seymortier

30 juni 2020

13u08 1 Evergem Basisschool De Regenboog in Ertvelde heeft het schooljaar veilig afgesloten, nadat eerder deze maand een van de leerling positief testte op corona.

Iedereen heeft dinsdag gezond en wel het schooljaar kunnen afsluiten op basisschool De Regenboog in Ertvelde. “Nadat bekend werd dat een leerling van onze school een positieve coronatest had afgelegd, werden tien leerlingen uit voorzorg in quarantaine geplaatst”, legt directeur Marie-Rose Van de Velde uit. “Alle kinderen werden getest en bleken negatief. Ook heel wat andere kinderen die zich lieten testen, testten allemaal negatief. Het CLB liet weten heel veel respect en waardering te hebben voor de manier waarop we hiermee als school omgegaan zijn. De quarantaine werd net voor het einde van het schooljaar opgegeven en de tien kinderen mochten terug naar school komen. Ideaal om het afscheidsfeest toch nog mee te maken, veilig in bubbels in de openlucht.”