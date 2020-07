Na drie nieuwe besmettingen in Evergem roept burgemeester op om sociale contacten echt te beperken: “Het virus is hardnekkig en zit nog onder ons” Joeri Seymortier

28 juli 2020

11u47 0 Evergem Evergem heeft de voorbije vier dagen drie nieuwe besmettingen opgetekend. De burgemeester roept op om sociale contacten te beperken, maar extra maatregelen komen er voorlopig niet.

Evergem deed het in juli goed en had drie weken lang geen enkele besmetting. Maar vorige week vrijdag en zaterdag, en ook afgelopen maandag kwam daar wel telkens een nieuwe besmetting bij. Met drie nieuwe besmettingen op vier dagen tijd, is waakzaamheid geboden. “In Evergem volgen we de regels van de nationale veiligheidsraad en leggen we voorlopig geen extra gemeentelijke verplichtingen op”, zegt burgemeester Joeri De Maertelaere (N-VA). “We doen wel een oproep om de sociale contacten echt zoveel mogelijk te beperken. Sedert midden maart al moeten we onze levenswijze aanpassen. Het wordt nu helaas ook een zomer met minder sociale contacten. Ik begrijp dat dit niet aangenaam is, en dat een aantal plannen die we voor de zomer hadden in het water vallen. Maar we staan er voor en we moeten er door. Want het virus is hardnekkig en het zit nog onder ons. In onze gemeente hadden we van 30 juni tot eind vorige week geen nieuwe coronabesmettingen. Maar de voorbije vier dagen zijn er ook in onze gemeente drie nieuwe besmettingen geteld: voorbije vrijdag één, voorbije zaterdag één, zondag geen enkele, en ook maandag opnieuw één. We rekenen op de inzet van de Evergemnaren in deze moeilijke tijden. Draag zorg voor jezelf, je bubbel en voor elkaar”, zegt de burgemeester nog.