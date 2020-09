Na 40 jaar wafels bakken: Vrije Basisschool Ertvelde maakt er pannenkoeken van Joeri Seymortier

28 september 2020

15u31 0 Evergem De Vrije Basisschool Ertvelde moet na een traditie van veertig jaar stoppen met de traditionele wafelbak bij het begin van de herfstvakantie. Er komt een pannenkoekenslag in de plaats.

Al veertig jaar wordt de herfstvakantie in Ertvelde ingezet met wafels, ten voordele van de vrije basisschool in de Eeklostraat. Maar door corona kan er nu geen veilige wafelbak georganiseerd worden. “We moeten onze actie noodgedwongen aanpassen, en zullen op 31 oktober pannenkoeken leveren”, zegt juf Kathy De Waele. “We gaan die vacuüm verpakken, en verkopen aan 4 euro voor 8 stuks. De opbrengst wordt gebruikt voor de verfraaiing van het speelmateriaal op de speelplaatsen. Hopelijk komen er een pak bestellingen binnen.”

De inwoners van Ertvelde krijgen een brief met bestelstrook in de bus. Je kan ook bestellen bij de leerlingen, of rechtstreeks op school via 09/344.91.41.