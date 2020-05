Mondmasker (of sjaal) vanaf maandag verplicht op recyclagepark Evergem Joeri Seymortier

08 mei 2020

15u00 0 Evergem Vanaf maandag 11 mei worden opnieuw meer auto’s toegelaten op het recyclagepark van Evergem. Maar bezoekers moeten hun mond en neus wel beschermen, liefst met een mondmasker.

“Omdat er vanaf maandag meer auto’s toegelaten worden, verplichten we onze bezoekers om mond-neus-bescherming te dragen”, zegt schepen Sven Roegiers (CD&V). “Dat kan een mondmasker of een sjaal zijn. Alle inwoners ontvangen op 8 of 9 mei drie mondmaskers in de brievenbus. Die kunnen ze gebruiken als ze naar het recyclagepark komen. Momenteel loopt er ook een omleiding, om te voorkomen dat auto’s vanuit zijstraten voorrang nemen in de wachtrij. Deze regeling blijft in principe nog tot en met zaterdag 16 mei aangehouden. Als blijkt dat de wachtrijen fel verminderen door meer auto’s toe te laten, dan wordt de omleiding opgeheven.”